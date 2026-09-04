Operazione Giovane per ernia inguinale: svelati i tempi di recupero

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Giovane, attaccante del Napoli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Stuart per la correzione di un’ernia inguinale. A fare il punto sulle condizioni del giocatore è il Corriere dello Sport, secondo cui i tempi di recupero prevedono uno stop almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, in programma a inizio ottobre. Un’assenza che priva Massimiliano Allegri di una pedina importante per il reparto offensivo, almeno per le prossime settimane.

Politano e Neres per la fascia destra

Giovane era stato provato da Allegri sulla corsia destra durante il ritiro e rappresentava una soluzione aggiuntiva per l’attacco azzurro. Ora, in attesa del suo rientro, il tecnico dovrà affidarsi principalmente a Matteo Politano e David Neres per occupare quella posizione. Una doppia alternativa di qualità per gestire l’assenza dell’attaccante e garantire continuità alla squadra nelle prossime partite, fino al ritorno a disposizione del brasiliano.