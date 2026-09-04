Spunta la richiesta di Allegri alla squadra dopo gli errori col Como

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Verso Inter-Napoli: Allegri blinda la difesa e pretende riscatto a San Siro

In vista del delicatissimo posticipo contro l’Inter, Massimiliano Allegri ha alzato il livello d’allerta nel centro sportivo del Napoli, chiedendo ai suoi uomini la massima concentrazione difensiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico livornese ha analizzato duramente i cali di tensione emersi nella recente sfida casalinga contro la squadra di Cesc Fàbregas. I due gol incassati tra le mura amiche del Maradona hanno evidenziato disattenzioni strutturali che l'allenatore considera inaccettabili, specialmente quando ci si prepara ad affrontare un avversario della caratura dei nerazzurri. Consapevole delle insidie che cela la trasferta milanese, l'allenatore pretende una risposta immediata sul piano della solidità e del carattere per riscattare l'amaro esordio di Fuorigrotta.

La prova di maturità a San Siro prima della notte di Champions

Il match di San Siro rappresenta uno snodo cruciale per misurare le reali ambizioni della formazione azzurra. Alla vigilia della conferenza stampa di presentazione, la priorità assoluta rimane quella di azzerare i margini di errore per conquistare un risultato positivo contro una diretta concorrente. Un segnale di crescita sul piano del gioco e dell'attenzione tattica diventa fondamentale non solo per la classifica di Serie A, ma anche per infondere la giusta fiducia all'ambiente prima del prestigioso impegno europeo contro l'Arsenal. Tra la forza dell'Inter e l'imminente palcoscenico internazionale, il gruppo di Allegri è chiamato a dimostrare che i passi falsi iniziali sono stati soltanto un incidente di percorso.