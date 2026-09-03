Napoli voleva abbassare età media: la missione è riuscita solo in parte

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Tuttosport analizza la linea d’indirizzo scelta dal Napoli, basata su una politica di spending review e sulla volontà di abbassare sensibilmente l’età media della rosa. Secondo il quotidiano, però, il progetto sarebbe riuscito soltanto in parte. L’organico partenopeo ha infatti un’età media di 27,8 anni, dato che lo rende il secondo più “anziano” della Serie A, alle spalle proprio dell’Inter, prossima avversaria del Napoli sabato alle 18 a San Siro. Un dato che, secondo Tuttosport, ridimensiona almeno in parte l’obiettivo iniziale fissato dalla società e conferma come il processo di ringiovanimento della rosa sia ancora in corso.

Monte ingaggi in calo, ma il target resta lontano

Anche sul fronte degli stipendi il quotidiano evidenzia un risultato inferiore alle aspettative. Il monte ingaggi del Napoli si attesta infatti a 104,5 milioni di euro, appena cinque milioni in meno rispetto alla scorsa stagione e ancora al di sopra della quota obiettivo fissata dal club, ovvero sotto i 100 milioni. Il calo diventa però più significativo considerando anche gli stipendi dello staff e degli allenatori: in questo caso, la spesa complessiva risulta inferiore di 15 milioni rispetto alla stagione precedente. La spending review, dunque, ha prodotto effetti, ma il percorso verso gli obiettivi economici e anagrafici fissati dalla società non può ancora considerarsi completato.