Allegri ha in mente un'arma speciale contro l'Inter: si va verso il ritorno dal 1'

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Alisson Santos è pronto a tornare dal primo minuto in Inter-Napoli. Allegri punta sulla velocità e sull'imprevedibilità del brasiliano.

Alisson Santos si prepara a riprendersi una maglia da titolare. Sabato a San Siro contro l'Inter, l'esterno brasiliano dovrebbe tornare dal primo minuto nella formazione scelta da Massimiliano Allegri, dopo essere partito dalla panchina contro il Como. Il Corriere dello Sport lo definisce "l'uomo del cambio di passo" e ricorda la sua prestazione a Marassi: "Nel primo tempo di sofferenza contro il Genoa, fu l'unico a far brillare qualche lampo nel grigiore". Contro il Como, invece, il suo ingresso non è bastato per modificare l'inerzia della partita.

Alisson Santos arma del Napoli contro l'Inter

A San Siro servirà però un Napoli diverso e Alisson può rappresentare una delle principali armi offensive: "In una squadra che nelle ultime due stagioni non ha incantato sotto il profilo realizzativo, la velocità e l'imprevedibilità di Alisson sono un patrimonio prezioso". Allegri punta dunque sulle caratteristiche del brasiliano per creare problemi all'Inter. Dal suo lato dovrebbe agire Andy Diouf, dando vita a uno dei duelli potenzialmente decisivi della sfida.