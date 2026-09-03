Infortunio McTominay, le tappe del recupero: spuntano altri controlli prima dell'intervento

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Scott McTominay completerà nelle prossime ore gli accertamenti necessari prima dell'ablazione per correggere l'aritmia benigna.

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Scott McTominay, che insieme al Napoli ha deciso di intervenire per correggere il problema di aritmia benigna riscontrato nei giorni scorsi. Come riferisce Il Mattino, il centrocampista dovrà prima completare ulteriori controlli e soltanto successivamente saranno stabilite data e sede dell'ablazione. Il Napoli si affiderà a strutture italiane specializzate che hanno già seguito numerosi sportivi: tra le possibilità vengono citate Mercogliano, Pineta Grande e il Policlinico di Milano, dove opera il professor Carlo Pappone, uno dei professionisti di riferimento nel settore.

McTominay, una settimana di attenzione dopo l'ablazione

L'obiettivo è arrivare all'inizio della prossima settimana con il primo importante passo già completato. Dopo l'ablazione, però, McTominay dovrà osservare un periodo di riposo, con particolare attenzione soprattutto nei primi sette giorni. Successivamente potrà iniziare una graduale ripresa delle attività e soltanto dopo questa fase sarà possibile programmare il ritorno all'attività agonistica. La volontà dello scozzese, intanto, è chiara: restare vicino al Napoli e alla squadra anche durante il periodo di recupero.