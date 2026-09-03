Pochi dubbi per Allegri: già scelto il sostituto di McTominay con l'Inter
Con Scott McTominay fermato dall’intervento, Allegri è chiamato a ridisegnare il centrocampo in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la soluzione più probabile porta a Vergara, che al momento sarebbe il principale candidato per prendere il posto dello scozzese. Per il giovane centrocampista si profila dunque una chance importante dal primo minuto a San Siro, in una gara di grande peso per il Napoli.
Vergara favorito per una maglia da titolare
L’assenza di McTominay apre così spazio a Vergara, che potrebbe essere scelto da Allegri per completare la mediana. Il tecnico dovrà valutare nelle prossime ore l’assetto migliore per affrontare l’Inter, ma le indicazioni sembrano premiare il giovane centrocampista. La sua eventuale presenza dal primo minuto rappresenterebbe una delle novità più significative nell’undici del Napoli. Allegri, infatti, dovrà fare a meno di una pedina importante e potrebbe affidarsi a Vergara per garantire equilibrio e dinamismo al reparto.
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