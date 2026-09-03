Sorpresa Allegri: pensa a De Bruyne dal 1' e nuovo ruolo contro l'Inter

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Massimiliano Allegri prepara una possibile novità tattica in vista della sfida contro l’Inter. Il tecnico del Napoli starebbe valutando il passaggio al 4-2-3-1, soluzione che, secondo quanto riportato da Il Mattino, nasce soprattutto dall’esigenza di aumentare la qualità della manovra offensiva e aggiungere fantasia alle spalle di Rasmus Hojlund. Il principale candidato a occupare la posizione di trequartista è Kevin De Bruyne, in evidente crescita sotto il profilo fisico e pronto a candidarsi per una maglia da titolare per la prima volta in questa stagione. Il centrocampista belga agirebbe alle spalle della punta, con maggiore libertà di movimento e la possibilità di sfruttare visione di gioco, qualità tecnica e capacità di mandare in porta i compagni.

Allegri studia la soluzione offensiva

Un’altra pedina destinata a trovare spazio potrebbe essere Antonio Vergara. Dopo essere rimasto in panchina contro il Como, il giovane talento potrebbe ricevere una nuova opportunità proprio nella sfida di San Siro. Allegri sembra intenzionato a ritagliargli un ruolo, anche al fianco di De Bruyne, come già accaduto nella gara di Genova. La presenza dei due giocatori tra le linee garantirebbe al Napoli maggiore imprevedibilità e diverse soluzioni negli ultimi metri. Una scelta offensiva che potrebbe rivelarsi decisiva contro l’Inter, pur lasciando aperta l’ipotesi di una staffetta in vista del successivo impegno contro l’Arsenal.