Flop Champions, Repubblica: "Danno economico e d'immagine! ADL fa una richiesta a Conte"

Aurelio De Laurentiis non è di certo contento dell'uscita del Napoli dalla Champions League, ma ora chiede ad Antonio Conte di salvaguardare almeno il piazzamento tra le prime quattro in campionato per evitare problemi economici. Lo scrive La Repubblica: "Non è tempo di processi e nemmeno di bilanci, nel Napoli, anche se la prematura uscita di scena dalla Champions è uno smacco doloroso: dal punto di vista emotivo ed economico. Il danno è stato fatto e pesa pure sull’immagine del club azzurro, costretto a mettere bruscamente da parte i suoi ambiziosi progetti di crescita internazionale, nella storica stagione del centenario. In fumo pure almeno una decina di milioni di premi, sfumati per il mancato passaggio del turno e solo in parte compensati grazie al ricco jackpot già incassato a dicembre, con il successo della Supercoppa in Arabia Saudita.

Ma per blindare i conti a media e lunga scadenza c’è soltanto una strada, per De Laurentiis: restare con continuità nella élite europea. Per questo il presidente ha subito voltato pagina e chiede a Conte e alla squadra di blindare il piazzamento tra le prime quattro della classifica in campionato: un obiettivo persino più importante della difficilissima difesa dello scudetto".