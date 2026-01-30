Futuro Conte, Repubblica: nessuna voglia di addio anticipato, stagione è ancora salvabile

Non è il tempo dei bilanci, quelli si faranno a fine stagione. Ma c'è già qualcuno che si interroga se Antonio Conte resterà o meno per un'altra stagione al Napoli. Sul tema si è espresso anche La Repubblica: "Il tecnico leccese è legato da un altro anno e mezzo di contratto al Napoli e nei suoi atteggiamenti non si intravede voglia di addio anticipato. "Si è capito che in Europa ci possiamo stare e dobbiamo tornarci subito, anche se non sarà facile".

De Laurentiis dopo lo scudetto gli aveva del resto chiesto di arrivare tra le prime 4. C’è quindi ancora margine (con la Supercoppa vinta e la Coppa Italia da giocare) per salvare la stagione azzurra. Poi si tireranno le somme e se qualcuno ha sbagliato pagherà. Ma adesso non è tempo di processi".