Osimhen e l'astinenza in campionato: non segna da un mese e mezzo

Victor Osimhen non segna in campionato da un mese e mezzo, quando realizzò due reti al Torino. Un'astinenza che oggi va interrotta

Victor Osimhen non segna in campionato da un mese e mezzo, quando realizzò due reti al Torino. Un'astinenza che oggi va interrotta per portare il Napoli allo Scudetto, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "L’eroe mascherato non segna in campionato dal 19 marzo, doppietta in trasferta contro il Torino. Sarebbe davvero suggestivo se un suo gol mettesse il sigillo sullo scudetto…".