Osimhen e quel gesto a inizio partita con cui ha messo paura al Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

II linguaggio del corpo, come scrive La Gazzetta dello Sport, dà la dimensione di un leader e non solo. Riguardate il fischio d’inizio: Victor Osimhen parte a razzo verso la porta avversaria come un velocista, prima che il pallone venga toccato dai compagni a centrocampo. L’arbitro è costretto a chiamare la falsa partenza. Ma quel gesto incute carica nei propri compagni e timore agli avversari.