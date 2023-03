Osimhen ha numeri straordinari: in Europa solo Haaland lo contrasta

Il quotidiano Tuttosport dà in numeri. Quelli stagionali di Victor Osimhen. In 23 presenze di serie A e 1.915 minuti giocati, ha messo a segno 21 gol

Il quotidiano Tuttosport dà in numeri. Quelli stagionali di Victor Osimhen. In 23 presenze di serie A e 1.915 minuti giocati, ha messo a segno 21 gol, con la media di uno ogni 92’. Cioè uno a gara. In Champions 5 presenze, 333 minuti giocati, 4 gol segnati e la media di uno ogni 84’. Totale: 29 presenze, 2.266 minuti giocati, 25 gol fatti e la media di uno ogni ogni 91’. Solo il 22enne Haaland nei top 5 campionati europei può tenergli testa con le 26 presenze in Premier, 2.118 minuti giocati, 28 gol e la media di uno ogni 76’