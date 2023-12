Osimhen Pallone d'Oro africano, Cds: "Ora servono i gol in Champions"

Ha destato un pizzico di perplessità il viaggio di Osimhen a Marrakech, dove ieri è stato incoronato come re d'Africa, vincendo il Pallone d'Oro africano

Tutto in una notte. Ha destato un pizzico di perplessità il viaggio lampo di Victor Osimhen a Marrakech, dove ieri è stato incoronato come re d'Africa, vincendo il suo primo pallone d'oro africano dopo la straordinaria scorsa stagione, in cui ha trainato il Napoli alla vittoria dello scudetto.

Nel giorno di vigilia della sfida contro il Braga di questa sera, il nigeriano non si è allenato con la squadra di Walter Mazzarri, ma come spiega il Corriere dello Sport Osi ha proseguito il lavoro in solitaria in Marocco, aggregandosi poi oggi alla squadra per il match di Champions. Fin qui la Champions di Osimhen non è stata brillante. Il nigeriano ha giocato pochissimo complice l'infortunio e ancora deve sbloccarsi. E questa sera, in una partita che vale doppio per la sua importanza, Osimhen spera di tornare protagonista e trovare quel gol che garantirebbe il passaggio agli ottavi agli azzurri, l'obiettivo minimo viste le difficoltà in campionato.