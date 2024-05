Ostigard non sfrutta del tutto la chance, quotidiani divisi: "Troppi errori in costruzione"

Le valutazioni sui quotidiani ballano tra il 5,5 e 6, pagando anche le difficoltà di squadra in alcune fasi della partita.

© foto di www.imagephotoagency.it

Chance da titolare per Ostigard, schierato al posto di Juan Jesus, ed una prestazione non senza affanni per l'ex Genoa. Le valutazioni sui quotidiani ballano tra il 5,5 e 6, pagando anche le difficoltà di squadra in alcune fasi della partita.

Corriere dello Sport 6 - Preferito a Juan Jesus forse per lo stacco di testa. Conserva la sua posizione, senza commettere errori.

Tuttosport 5,5 - Preferito a Juan Jesus è attento alle chiusure ma rischia sempre qualcosa pur non facendo danni

Il Mattino 6 - Si fa rispettare nel gioco aereo. A tal punto che non sente neppure Meret e rischia la frittata. Sparecchia bene nel finale.

Gazzetta dello Sport 5,5 - Errori in appoggio in quantità industriale e anche nel gioco aereo che dovrebbe essere i lsuo valore aggiunto.

Tuttonapoli 6 - Fatica in fase di impostazione, prova a sopperire con la fisicità ma non sempre può bastare.