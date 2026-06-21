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Dopo Palestra, anche Ndicka! Gazzetta: "L'Inter non si ferma"

Dopo Palestra, anche Ndicka! Gazzetta: "L'Inter non si ferma"
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Spazio anche al futuro del calcio italiano: "Il calcio cambia", si legge. Domani si va al voto per la presidenza della FIGC.

"L'Inter non si ferma". E' questo il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina. Il riferimento è al calciomercato e al fatto che dopo Palestra il club nerazzurro punta Ndicka della Roma. Spazio anche al futuro del calcio italiano: "Il calcio cambia", si legge. Domani si va al voto per la presidenza della FIGC.