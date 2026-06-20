Fiorentina su Noa Lang: si lavora al prestito, colloqui tra Manna e Paratici

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La Fiorentina vuole Noa Lang del Napoli: l'olandese potrebbe trasferirsi in prestito a Firenze dopo metà stagione a Napoli

La Fiorentina ha messo nel mirino Noa Lang. Ne parla questa mattina il quotidiano La Nazione, secondo il quale i viola avrebbero individuato nell'esterno d'attacco olandese un possibile rinforzo di qualità per il reparto avanzato di mister Fabio Grosso nel prossimo campionato. Nell'ultima stagione Lang non è riuscito a imporsi con la maglia del Napoli, prima di sbarcare per sei mesi in prestito al Galatasaray, e proprio questa sarebbe la formul che la società di Commisso punta a emulare per arrivare al giocatore.

Lang alla Fiorentina: la possibile operazione tra Napoli e Viola

Difficile, se non impossibile, prenderlo a titolo definitivo, visto che il club partenopeo lo ha pagato 25 milioni dal PSV soltanto dodici mesi fa, ma Paratici e Manna ne avrebbero già parlato. Prima servirà ovviamente il via libera di mister Massimiliano Allegri, ma quella che porta al classe '99 è una pista da monitorare con attenzione in casa Fiorentina.

I numeri stagionali di Noa Lang

Per Lang nell'ultima stagione si contano 27 presenze con un gol e due assist tra le fila del Napoli, prima delle 19 presenze con due gol e tre assist al Galatasaray.