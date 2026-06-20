Centenario SSC Napoli: Piazza Plebiscito sarà la location dell'evento del 1° agosto

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La festa del centenario della SSC Napoli si terrà il 1° agosto a Piazza Plebiscito. I calciatori, impegnati a Castel di Sangro, non saranno presenti

La SSC Napoli si prepara a celebrare il suo centesimo anniversario con un evento di grande portata nel cuore della città. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, il momento clou delle celebrazioni è fissato per il 1° agosto e si terrà a Piazza Plebiscito, una delle location più iconiche e simboliche di Napoli. L'idea originaria prevedeva lo stadio Diego Armando Maradona come sede principale della festa, ma la struttura risulta indisponibile in quel periodo a causa di concerti programmati e lavori in corso, costringendo gli organizzatori a virare su una soluzione alternativa che, per fascino e centralità, non ha nulla da invidiare all'impianto di Fuorigrotta.

Centenario Napoli senza i calciatori: la squadra sarà in ritiro a Castel di Sangro il 1° agosto

Chi non sarà presente alla festa è la squadra. I calciatori del Napoli, in quella data, saranno impegnati nel secondo ritiro estivo di Castel di Sangro e non potranno prendere parte alle celebrazioni in città. Una assenza inevitabile dettata dal calendario della preparazione estiva, che sovrappone gli impegni sportivi al momento clou dei festeggiamenti. I tifosi dunque potranno vivere l'emozione del centenario in Piazza Plebiscito, ma senza la presenza fisica della rosa agli ordini di Massimiliano Allegri.

SSC Napoli 100 anni: il programma delle celebrazioni si intreccia con gli impegni estivi del club

Il centenario della SSC Napoli non sarà un evento isolato ma si inserirà in un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere la tifoseria durante tutta l'estate. Come anticipa Il Roma, le celebrazioni si intrecceranno con gli impegni sportivi del club, dalla preparazione atletica ai ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, fino all'avvio della stagione ufficiale. Un anno simbolico, quello del centenario, che il Napoli vuole onorare anche sul campo sotto la guida di Allegri, con obiettivi ambiziosi in Serie A e in Champions League