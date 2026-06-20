Allegri a Cecina per l'addio a Igor Protti: un gesto umano lontano dalle luci del mercato

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Allegri si è recato a Cecina per l'ultimo saluto a Igor Protti, lontano dai riflettori. Intanto l'attesa per l'ufficialità al Napoli prosegue.

Mentre Napoli attende ancora l'annuncio ufficiale del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri ha scelto il silenzio e il raccoglimento. Ieri pomeriggio il tecnico toscano è apparso a Cecina per rendere omaggio a Igor Protti, storico attaccante scomparso di recente: è arrivato da solo alla camera ardente, ha abbracciato i familiari e si è trattenuto qualche minuto prima di ripartire. Un gesto sobrio e autentico, lontano dalle dinamiche contrattuali e dalle questioni di mercato che continuano a tenere in sospeso il suo approdo sulla panchina azzurra.

Allegri-Napoli, l'attesa continua: la risoluzione col Milan è l'ultimo ostacolo

Sul fronte contrattuale la situazione resta invariata rispetto agli ultimi giorni. Allegri è ancora formalmente legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027 e, prima di poter firmare con il Napoli, dovrà definire la risoluzione del rapporto con il club rossonero. Un passaggio rallentato nelle ultime settimane dalla profonda riorganizzazione interna del Diavolo. Negli uffici di Castel Volturno, però, non si registra alcuna preoccupazione: l'accordo tra Allegri e De Laurentiis è stato raggiunto da tempo e restano da completare soltanto gli aspetti formali.

Allegri guiderà la stagione del Centenario: Serie A, Champions League e Coppa Italia gli obiettivi

Con il mercato pronto ad entrare nel vivo e il conto alla rovescia verso il ritiro di Dimaro Folgarida già avviato, il Napoli programma il futuro con serenità. Allegri sarà il tecnico della stagione più simbolica della storia del club, quella del Centenario, e avrà il compito di guidare gli azzurri su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. Una missione ambiziosa, per cui la società sta già lavorando in sede di calciomercato. L'annuncio ufficiale è solo questione di giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.