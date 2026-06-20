De Bruyne resta al Napoli: Allegri gli ha già comunicato che è centrale nel suo progetto

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Allegri ha comunicato personalmente a De Bruyne la volontà del Napoli di puntare su di lui. Lukaku invece resta in uscita.

Massimiliano Allegri ha voluto essere diretto e trasparente con Kevin De Bruyne, facendogli sapere senza ambiguità quale sia il suo posto nel Napoli che verrà. Lo rivela il Corriere della Sera, sottolineando come il tecnico toscano abbia già avuto un colloquio chiaro con il centrocampista belga sulla sua permanenza in azzurro nella prossima stagione. Una mossa che distingue nettamente la posizione di De Bruyne da quella di altri big impegnati al Mondiale: mentre il Milan punta a cedere Leao usando il torneo come vetrina, il Napoli vuole trattenere il proprio numero dieci e Allegri glielo ha già confermato di persona.

De Bruyne al Mondiale con il Belgio: la sfida con l'Egitto e la vetrina per il mercato estivo

Il contesto in cui matura questa vicenda è quello della Coppa del Mondo, dove De Bruyne è in campo con il Belgio in una situazione tutt'altro che semplice. I Diavoli Rossi si trovano con le spalle al muro dopo il pareggio per 1-1 contro l'Egitto di Mohamed Salah, risultato che poteva anche volgere al peggio. A salvare parzialmente la situazione è stato l'ingresso in campo di Romelu Lukaku, l'altro napoletano in rosa, che ha inciso sulla gara dimostrando ancora una volta il suo valore in campo internazionale. Un rendimento che però non basta a cambiare i piani del club azzurro sul suo futuro.

Lukaku sul mercato: l'ingaggio da 6 milioni netti è insostenibile per il Napoli di Allegri

Nonostante la prestazione positiva contro l'Egitto, il futuro di Romelu Lukaku a Napoli appare segnato. Il Corriere della Sera è esplicito: il centravanti belga è sul mercato perché il suo ingaggio da 6 milioni netti annui pesa in maniera eccessiva sul bilancio del club partenopeo. Una cifra ritenuta insostenibile dalla società, che punta a ridimensionare il monte ingaggi per costruire una rosa più equilibrata sotto la guida di Allegri. Al contrario di De Bruyne, per Lukaku il Mondiale rischia davvero di trasformarsi in una vetrina: più valore acquisterà sul campo, più sarà semplice trovare una destinazione adeguata alla sua cessione.