Amorim blinda Rabiot! Gazzetta: "Il tecnico del Milan lo ritiene un pilastro"

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Amorim ha contattato subito Rabiot per convincerlo a restare al Milan: il francese è considerato pilastro del nuovo progetto.

Ruben Amorim non ha perso tempo. Appena insediatosi sulla panchina del Milan, il tecnico portoghese ha cercato il contatto diretto con Adrien Rabiot, facendogli sapere immediatamente quale posto occupi nel suo progetto tecnico. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Amorim avrebbe già scritto al centrocampista francese, presentandosi e chiarendogli senza giri di parole che lo considera un pezzo fondamentale del suo Milan: la colonna portante di una mediana a due su cui intende costruire la squadra del futuro. Un segnale forte, pensato per scoraggiare qualsiasi tentazione di fuga.

Rabiot al Napoli con Allegri: il richiamo del mentore è forte, ma il Milan non molla

Nonostante le rassicurazioni di Amorim, la situazione di Rabiot resta tutt'altro che definita. Da settimane circolano voci insistenti di un possibile trasferimento al Napoli, dove ad attenderlo ci sarebbe Massimiliano Allegri, il tecnico che più di ogni altro ha saputo valorizzarlo e con cui il rapporto va ben oltre quello tra allenatore e calciatore. Il francese, inoltre, avrebbe manifestato insoddisfazione per l'ultima stagione in rossonero e nutrirebbe il forte desiderio di tornare a giocare la Champions League, competizione che il Milan non gli ha garantito di recente

Rabiot Milan o Napoli: la Champions League è il fattore decisivo per il futuro di Cavallo Pazzo

Il rebus Rabiot si riduce a un elemento chiave: la Champions League. Amorim gli ha promesso un ruolo da protagonista e gli ha fatto sentire la sua stima, ma le ambizioni europee del centrocampista potrebbero pesare più di qualsiasi dichiarazione d'intenti. Il Napoli, qualificato alla prossima Champions, rappresenta una destinazione concreta e allettante, rafforzata dalla presenza di Allegri in panchina. La Gazzetta dello Sport registra il tentativo del Milan di trattenerlo, ma il dossier è ancora apertissimo e nelle prossime settimane si capirà se Cavallo Pazzo sceglierà la fedeltà al Diavolo o il salto verso Napoli.