Allegri, firme in arrivo: spunta la data per la presentazione ufficiale

vedi letture

Allegri è pronto a firmare con il Napoli: accordo triennale con obiettivi chiari e presentazione prevista a Dimaro il 17 o 18 luglio. Si torna al 4-3-3.

L'attesa è finita. Massimiliano Allegri sta per diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli: lo conferma La Repubblica in edicola oggi, annunciando l'imminente firma sui contratti che renderà ufficiale la nomina del tecnico toscano come erede di Antonio Conte. L'accordo è triennale e gli obiettivi sono già stati stabiliti con Aurelio De Laurentiis: mantenere il Napoli stabilmente nelle prime quattro in campionato e fare strada in Champions League, competizione che riveste un significato ancora più profondo nell'anno del centenario del club. Sul piano tattico, Allegri è pronto a riportare il 4-3-3 come modulo base per valorizzare al meglio tutti gli interpreti della rosa.

Presentazione Allegri a Dimaro: il tecnico si presenta al ritiro estivo del Napoli il 17 o 18 luglio

Niente scenografie spettacolari questa volta. Se Rudi Garcia fu presentato al Museo di Capodimonte e Antonio Conte a Palazzo Reale, Massimiliano Allegri verrà introdotto al pubblico in modo più sobrio, direttamente a Dimaro Folgarida, prima sede del ritiro estivo azzurro. Una scelta dettata anche dalle tempistiche: il ritardo accumulato nella risoluzione del contratto con il Milan ha reso impossibile organizzare un evento separato. Secondo quanto riporta La Repubblica, la data più probabile per la presentazione è il 17 o il 18 luglio, nelle prime 48 ore di ritiro in Trentino, per iniziare subito a lavorare.

Napoli 4-3-3 con Allegri: il nuovo modulo e le prime parole del tecnico direttamente dal Trentino

Con Allegri in panchina, il Napoli cambierà pelle anche sul piano tattico. Il ritorno al 4-3-3 è già pianificato e rappresenta una delle prime scelte concrete del nuovo tecnico, pensata per esaltare le caratteristiche degli interpreti attualmente in rosa. Sarà proprio dal palco di Dimaro che Allegri si esprimerà per la prima volta da allenatore azzurro, toccando i temi chiave della stagione che verrà: mercato, modulo, obiettivi e la sua visione del progetto Napoli. Un debutto mediatico volutamente essenziale, ma destinato a segnare l'inizio ufficiale di una nuova era per il club partenopeo.