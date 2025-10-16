Politano riposa? Conte ha tre idee per sostituirlo: quante soluzioni a destra
Matteo Politano recupera per la gara contro il Torino, ma potrebbe partire solamente dalla panchina. A quel punto Antonio Conte ha diverse soluzioni per la sua sostituzione. Quella naturale sarebbe Davide Neres, un esterno offensivo per un esterno offensivo. Non è da sottovalutare però l'impiego di Spinazzola, che già in precedenza ha dimostrato di saper giocare bene anche dall'altra parte del campo e soprattutto in fasi offensiva.
L'ultima soluzione può essere Elmas, un jolly che già ai tempi di Spalletti, nell'anno dello Scudetto, giocava spesso proprio sulla corsia di destra al posto di Politano o di Lozano. Insomma, tre soluzioni differenti per Conte che a destra ha l'imbarazzo della scelta in vista del ritorno in campo del Napoli.
