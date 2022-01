"Prestazione raccapricciante, peggiore in campo!", i quotidiani distruggono Callejon

La prestazione della Fiorentina contro il Torino è stata terribile, ed è facile capirlo leggendo il tabellino con scritto 4-0 al termine della gara. Il peggiore in campo per i viola è stato Callejon, autore di un assist al contrario per Brekalo ma anche di 45 minuti terribilmente anonimi, prima della meritatissima quanto scontata sostituzione all'intervallo. La Gazzetta dello Sport scrive: "Tanti assist perfetti in carriera, questa volta lo fa a un avversario". Poi aggiunge: "Davanti, non pervenuto". Per il Corriere dello Sport il suo è stato un "netto passo indietro" poi lo definisce "svagato e fuori giri". Tuttosport definisce "orripilante" il retropassaggio che si trasforma in assist per l'avversario. La Nazione scrive: "L'eleganza diventa gioco in periferia e poi transito diretto negli spogliatoi". Firenzeviola aggiunge: "Avvio di gara più che anonimo peggiorato dall’assist suicida che regala la doppietta a Brekalo". Infine TMW: "Nonostante l'acquisto di Ikoné, Italiano gli dà fiducia e lui lo ripaga con un primo tempo raccapricciante. Poi si supera con l'assist per Brekalo che segna il 3-0 su un suo retropassaggio per Terracciano".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

La Nazione: 4

Firenzeviola: 4,5