PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osi vale oro”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con Victor Osimhen: "Osi vale oro. Fissato il prezzo per il centravanti: via solo davanti ad un'offerta super. Costa 120 milioni: il Napoli gli chiede in regalo lo scudetto. La Premier spinge: United e Arsenal accendono l'asta. Victor concentrato sulla Fiorentina: conta il campionato". Al centro il pareggio tra Bologna e Milan, che accende ancora di più la lotta scudetto: “Milan “fermato dal Bologna: finisce 0-0”. In taglio basso le sfide di Champions League: "City e Reds, doppio show".