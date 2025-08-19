Repubblica sul rientro di Lukaku: "Ritorno a gennaio non è affatto da scartare"

Difficile una previsione ufficiale, ma lo stop forzato di Big Rom oscilla dai tre mesi ai quattro e mezzo. Questo è quanto scrive sul belga l'edizione odierna di Repubblica: "L'ipotesi di un rientro a gennaio non è affatto da scartare. Il dolore accusato giovedì 14, alla vigilia di Ferragosto, alla mezz'ora di Napoli- Olympiacos si è rivelato grave. Il club azzurro ha comunicato l'esito dell'infortunio ieri mattina. In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica. L'ultima parte è importante e rivela come il percorso per rivedere Lukaku in campo sia ancora tutto da decidere: il giocatore si sottoporrà a un consulto per valutare la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema, ipotesi presa in considerazione in maniera molto seria dal diretto interessato".