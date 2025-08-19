La grande occasione di Lucca, Gazzetta: "Club crede molto in lui, lo dimostrano i soldi spesi"

vedi letture

In vista dell’esordio stagionale contro il Sassuolo, il Napoli si affiderà a Lorenzo Lucca. Il centravanti azzurro, acquistato in estate per 35 milioni di euro, sarà il riferimento offensivo nella prima sfida di campionato in virtù dell'assenza di Romelu Lukaku. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo punta con decisione sull’ex attaccante Udinese, chiamato subito a dimostrare il proprio valore e a guidare l’attacco di Conte nella gara del Mapei Stadium.

Così scrive la rosea: "Però sa pure quello che di lui ha detto Conte, quando lo affronta da "nemico": "È dominante. È difficile giocargli contro. Con Lucca in campo, ci vanno a giocare addosso e ti costringono a dispendere energia per corrergli dietro". Mica avrebbero speso 35 milioni di euro, se non ci avessero creduto!".