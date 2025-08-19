Corsera su Lukaku: "Conte perde l'uomo cardine del suo scacchiere tattico"

Il verdetto è di quelli terribili, il Napoli riparte in campionato senza la sua punta di diamante. Così il Corriere della Sera commenta la notizia del lungo infortunio occorso a Romelu Lukaku: "Dovrà farne a meno almeno per quattro mesi e in queste ore il ds Manna monitora, con legittima ansia, un segmento di mercato a cui finora non aveva badato con attenzione.

Lukaku si è fermato, Conte non soltanto ha perso il suo centravanti di riferimento, ma l’uomo cardine del suo scacchiere tattico. È l’imponderabilità di un infortunio — lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, dovrà operarsi — nel caso del belga il più serio avuto in carriera, che impone al Napoli la ricerca di un centravanti disponibile sul mercato a 4 giorni dall’inizio della stagione" scrive il quotidiano.