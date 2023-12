PRIMA PAGINA - CdS: "Addio Juliano. Orgoglio azzurro"

"Al Diavolo". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, soffermandosi sull'eliminazione del Milan dalla Champions League

"Al Diavolo". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, soffermandosi sull'eliminazione del Milan dalla Champions League. I rossoneri hanno battuto in rimonta il Newcastle ma non sono riusciti ad evitare la retrocessione in Europa League nonostante le reti di Pulisic e Chukwueze. Decisivo ai fini dell'eliminazione del Diavolo il contemporaneo pareggio fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che hanno ottenuto la qualificazione ai play-off. Eliminati dalle Coppe infine i Mapgies.

ROMA - "Mou idee chiare su Sheriff e futuro". Spazio dedicato anche alla Roma, che questo pomeriggio giocherà contro lo Sheriff all'Olimpico giocandosi il primo posto nel Girone G di Europa League. I giallorossi infatti dovranno battere i moldavi e sperare che lo Slavia Praga non vinca per evitare i sedicesimi di finale. Per il Napoli: "Addio Juliano. Orgoglio azzurro".