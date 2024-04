PRIMA PAGINA - CdS: "Buongiorno, anche il Napoli all'assalto"

2Con le milanesi".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il euroderby in Europa League tra Milan e Roma: "Lupi a San Siro". Nel box in basso spazio al mercato del Napoli: "Buongiorno, anche il Napoli all'assalto. Con le milanesi". A centro pagina i quarti di Champions League: "Lucho crolla, il Cholo graffia". Ancora al centro spazio alla Fiorentina: "Italiano: Voglio la Viola di Coppa".