PRIMA PAGINA - CdS: "Juve con le unghie"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus nel Derby d'Italia: "Juve con le unghie. Battuta l'Inter: Var protagonista, è polemica per il rigore del 3-2". Più in basso: "Atalanta in Champions, oggi Milan e Napoli devono rispondere". Di spalla spazio alla vittoria della Roma nel Derby contro la Lazio: "Fonseca regala il derby a Mou".