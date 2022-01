PRIMA PAGINA - Cds: “Juve-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caos in Serie A legata all’aumento esponenziali dei contagiati: “Dimezzati dalle Asl. Caos calcio: saltano Bologna-Inter e le gare di Salerno, Firenze e Bergamo. Juve-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino. Consiglio straordinario di Lega: no al rinvio, pronti i ricorsi al Tar". Al centro spazio al mercato e al colpo della Fiorentina che si assicura Piatek. Sulla destra Milan-Roma e l'impegno della Lazio contro l'Empoli.