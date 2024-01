PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, una crisi senza fine"

"Mazzarri crolla a Torino (3-0): -22 dalla scorsa stagione. Da oggi in ritiro. Spunta Koné".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria in rimonta e nel recupero della Juventus contro la Salernitana: "Hard Juve. Non molla mai e Vlahovic al 91' gela Salerno". In taglio basso spazio al ko del Napoli contro il Torino: "Napoli, una crisi senza fine. Mazzarri crolla a Torino (3-0): -22 dalla scorsa stagione. Da oggi in ritiro. Spunta Koné". Nel box in basso il pari tra Roma e Atalanta e la vittoria esterna della Lazio: "La Roma frena con l'Atalanta. Colpo Lazio".