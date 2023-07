PRIMA PAGINA CdS: "Osi, Garcia in ansia"

"Rinnovo complicato: distanza su ingaggio e clausola, ma si tratta ancora".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli: "Osi, Garcia in ansia. Rinnovo complicato: distanza su ingaggio e clausola, ma si tratta ancora". A centro pagina spazio al mercato delle romane: "Roma-Dybala, contratto d'oro"; "Lazio, assalto a Zakharyan". In taglio basso il caso Lukaku: "Lotta per la Juve".