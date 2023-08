PRIMA PAGINA - Ciociaria Oggi e l'inizio campionato: "Arriva il Napoli, città blindata"

"Arriva il Napoli, città blindata". Apre così oggi in prima pagina Ciociaria Oggi, che dedica la sua apertura all'attesa sfida di campionato del Frosinone

"Arriva il Napoli, città blindata". Apre così oggi in prima pagina Ciociaria Oggi, che dedica la sua apertura all'attesa sfida di campionato del Frosinone contro gli azzurri, attesi oggi in città per l'esordio in campionato. "Servizio d'ordine imponente per evitare incidenti. La Serie A una grande vetrina per il capoluogo e la provincia", prosegue il quotidiano nella sua prima pagina.