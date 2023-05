PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Amala!"

In taglio basso spazio al Napoli e a Spalletti: "Napoli, i dubbi di Spalletti".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter che batte il Milan e si qualifica per la finale di Champions League: "Amala! Inter strepitosa: in finale di Champions dopo 13 anni". In taglio basso spazio al Napoli e a Spalletti: "Napoli, i dubbi di Spalletti. Il tecnico scudetto non si espone e chiede garanzie a DeLa".