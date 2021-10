PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Arbitri e var una disfatta"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con gli ultimi casi arbitrali: “Arbitri e var una disfatta. Gli ultimi casi dell'Olimpico, di Udine e Torino scuotono la Serie A. L'AIA non ferma Orsato ma ammette: è un errore non-errore". Spazio al ko della FIorentina contro il Venezia: "Fiorentina, il decollo è rinviato". In taglio basso gli impegni di Inter e Milan in Champions contro Sheriff e Porto: "Inzaghi e Pioli, che ansia. Sono alla resa dei conti".