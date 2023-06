PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Compro azzurro"

"Da Chiesa a Zaniolo: i gioielli dell'Italia infiammano il mercato".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con la Nazionale in campo stasera contro la Spagna e gli azzurri prezzi pregiati del mercato: "Compro azzurro. Da Chiesa a Zaniolo: i gioielli dell'Italia infiammano il mercato". A centro pagina spazio ai funerali di stato per Silvio Berlusconi: "Tutti insieme per Berlusconi". Ancora mercato in taglio basso: "La Roma fa shopping a Londra".