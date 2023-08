PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “La beffa degli sceicchi”

“La beffa degli sceicchi”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“La beffa degli sceicchi”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gabri Veiga va all'Al Ahli e chiude la porta al Napoli. Gli arabi soffiano il talento spagnolo al club di De Laurentiis: 35 milioni al Celta e 12 al giocatore che ieri ha svolto le visite a Parigi". In taglio alto la Roma: "Preso Azmoun, i tifosi vogliono Big Rom". Di spalla l'Inter: "Sanchez c'è. L'Inter freme per Pavard". In basso la Fiorentina: "Non finisce qui".