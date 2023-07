PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, la nave dei campioni"

"La Juve addosso", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport raccontando dei giorni decisivi per Lukaku

"La Juve addosso", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport raccontando dei giorni decisivi per Lukaku con la Juventus che attende l'uscita di Vlahovic, ma il Chelsea lo spinge all'Al-Hilal. In taglio centrale il Napoli che riparte dalla "nave dei campioni" in merito alla presentazione delle nuove maglie Scudetto.