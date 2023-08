PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osi resta”

“Osi resta”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

“Osi resta”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "C'è un contratto per altri due anni e va rispettato. Solo un obiettivo: il quarto scudetto. 'Vogliamo ripetere l'ultima stagione'". Spazio anche per l'Inter: "Arnautovic ha scelto: vuole l'Inter". E la Juventus: "Lukaku-Juve, si va avanti".