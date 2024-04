PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Riecco il Napoli dello scudetto"

"Osi, Politano, Zielinski e Raspa riaccendono la speranza europea".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura in prima pagina alla Juventus che batte di misura la Fiorentina grazie al gol del suo centrale difensivo: "Sono Gatti da pelare". In taglio basso spazio al Napoli che torna alla vittoria a Monza: "Riecco il Napoli dello scudetto. Avvio da incubo, poi si scatena e ribalta con 4 gol in 13 minuti. Osi, Politano, Zielinski e Raspa riaccendono la speranza europea". Sempre in basso spazio al Monday night di stasera: "L'Inter a Udine chiede i gol di Thuram".