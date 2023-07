PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport su Lukaku: "In ginocchio da te"

"In ginocchio da te" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in merito al caso Lukaku.

TuttoNapoli.net "In ginocchio da te" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in merito al caso Lukaku. Il belga chiede il perdono dell'Inter: vuole tornare ma Zhang ora alza il muro. Anche perché alcuni suoi ex compagni nerazzurri non l'hanno preso benissimo.