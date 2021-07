PRIMA PAGINA - Gazzetta: "A Napoli si litiga per Maradona. Non doveva unire?"

La Gazzetta dello Sport stamani presenta in prima pagina un'intervista al difensore nerazzurro Milan Skriniar, il cui titolo riferito allo scudetto è questo: "Inter, nessuno te lo toglie". Poi continua: "Ridimensionamento? Ma no, qui si lavora per fare il bis scudetto. Sono gli altri che devono preoccuparsi di noi".

Pioli, Allegri, Mou e gli altri - "Le sette sorelle della Serie A a un mese dal campionato": il focus, le big ai raggi x.

A Napoli si litiga per Maradona - "Non doveva unire?": la polemica, stadio, statue e...

I no vax ora fanno paura - "Ne ho uno, mi preoccupa": lo dichiara il presidente del Lecce. Il caso, i calciatori non vaccinati.