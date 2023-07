PRIMA PAGINA - Gazzetta e i soldi spesi dal Milan: "La carica dei 107mln"

"Milan, la carica dei 107 milioni". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi ai costi e ai retroscena della rivoluzione

TuttoNapoli.net

"Milan, la carica dei 107 milioni". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi ai costi e ai retroscena della rivoluzione messa in atti dai rossoneri per puntare allo scudetto. Reinvestiti tutti i soldi di Tonali: non finirà con Chukwueze, ora palla a Pioli.