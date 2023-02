PRIMA PAGINA - Gazzetta: "E' vera Juve: battuta la Lazio"

"È vera Juve", titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. I bianconeri battono per 1-0 una Lazio spenta grazie al gol decisivo di Bremer

"È vera Juve", titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. I bianconeri battono per 1-0 una Lazio spenta grazie al gol decisivo di Bremer, accedendo così alle semifinali di Coppa Italia dove troveranno l'Inter. Allegri: "Ora ripartiamo in campionato".

Inter-Milan - "Derby per super eroi". Lautaro e gli artigli di Wolverine, Theo Hernandez come flash. E occhio: Lukaku sembra la cosa.

Roma - "Tormenti Roma: il flop tocca Mou". Dopo l'inattesa eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro la Cremonese, il quarto posto diventa decisivo per un giudizio positivo sulla stagione giallorossa.