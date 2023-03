PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, con Pogba tutto è possibile"

"Milan e Inter stadio sprint". Questo è il titolo principale della prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport

"Milan e Inter stadio sprint". Questo è il titolo principale della prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Cardinale incontra il sindaco Sala e il governatore Fontana: in pole il progetto per La Maura. Zhang ha l'ok dei comuni di Assago e Rozzano per l'area del Forum.

Juventus - "Con Pogba tutto è possibile". Il francese ha subito alzato il livello dei bianconeri, ora a -10 dalla Lazio.

Roma - "Mou vuoi restare a Roma? Allora vai in Champions". Stop di due turni per la lite con Serra: c'è il ricorso.