PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Osimhen trascina tutti e chiude l'andata con ritmo record!"

La Gazzetta dello Sport non apre in prima pagina con il Napoli, ma vi dedica un titolo in taglio alto

TuttoNapoli.net La Gazzetta dello Sport non apre in prima pagina con il Napoli, ma vi dedica un titolo in taglio alto: "Osimhen trascina tutti e chiude l'andata con un ritmo record", si legge a proposito del successo del Napoli sul campo della Salernitana. Di fianco c'è spazio anche per il blitz del Torino: "Euro Toro: Miranchuk sbanca Firenze, granata al settimo posto".