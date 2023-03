PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Poca Italia. Napoli, avanti con Spalletti"

“Poca Italia”. Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, per parlare della sconfitta per 1-2 degli azzurri

“Poca Italia”. Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, per parlare della sconfitta per 1-2 degli azzurri in casa contro l’Inghilterra nella prima gara delle qualificazioni ad Euro 2024. Brutto primo tempo, reazione nella ripresa ed esordio con gol di Retegui.

Juventus - “Chiesa ha paura”. L’attaccante bianconero è preoccupato, perché ha ancora dei dolori alle ginocchia. Si farà visitare in Austria, dove è stato operato.