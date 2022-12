PRIMA PAGINA - Gazzetta sul rientro di Del Piero in società: "Ale Juve"

"Ale Juve". Questo è il titolo con cui apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Ale Juve". Questo è il titolo con cui apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero chiama Alessandro Del Piero come suo vice. Oltre ai tecnici serve un grande nome come appunto l'ex bandiera bianconera, che andrebbe a ricoprire un ruolo nell'area sportiva. I nomi del nuovo cda entro Natale. Nel frattempo il mondo calcistico si divide su cosa potrà accadere alla Juve, tra chi sostiene che una situazione così brutta non ci sia dal 2006 con Calciopoli e le rassicurazioni di Gravina: "Noi ai linciaggi, aspettiamo i processi".