PRIMA PAGINA - Il Mattino: "ADL-Galtier, si tratta: il francese vuole 5 milioni di euro"

Nell'edizione odierna Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli per quanto riguarda il nuovo tecnico: "DeLa-Galtier, si tratta: il francese vuole cinque milioni di euro". In taglio alto spazio anche alla Nazionale: "C'è la Nations League: contro la Spagna Raspadori-Di Lorenzo".